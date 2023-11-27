Симферополь, 27 ноября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В Крыму в результате разгула стихии, по предварительным данным, десять человек пострадали, один погиб. Об этом 27 ноября завили в пресс-службе МЧС России.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали десять человек, ещё один погиб», — уточнили в ведомстве.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» советник главы республики Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, один человек вышел смотреть на волны в селе Морское под Судаком, где размыло дорогу, и трагически погиб.

По его словам, с настоящее время власти полуострова уже начали оценку ущерба, нанесённого ураганом.

«Такого шторма не было никогда. Локально было подобное в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью ― большая трагедия для всего Крыма, потому как масштабы большие», ― сказал советник главы Крыма.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, эвакуировали более 350 жителей полуострова, 118 из них распределили по шести пунктам временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, погодные условия в Крыму резко ухудшились 26 ноября из-за прохождения средиземноморского циклона. Все оперативные службы республики перевели в состояние повышенной готовности. Из-за урагана и шторма на автомобильной дороге между Евпаторией и Саками в западной части Крыма закрыли движение. В Евпатории начали эвакуацию людей из-за подтопления домов в результате шторма.

На утром 27 ноября в общей сложности из Евпатории и Сакского района эвакуировали свыше 310 человек, включая 43 ребёнка.

По данным МЧС, в результате начавшегося вечером 26 ноября в Крыму мощного шторма пропал один человек, ещё четверо пострадали.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате разгула стихии пострадали три человека, их доставили в больницу. В Красногвардейском районе Крыма из-за непогоды около 50 населённых пунктов остались без света, ещё в некоторых отсутствует вода.

Из-за ухудшения погоды в Крыму и Севастополе 27 ноября объявили нерабочим днём. По данным МЧС, в этот день ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, порывы ветра могут достигать местами 35–40 м/с.