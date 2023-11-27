Вашингтон, 27 ноября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Российские истребители Су-30СМ эффективно уничтожают безэкипажные катера ВСУ в зоне спецоперации, сообщил 27 ноября Military Watch Magazine.

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Издание отметило, что ВМФ России задействует Су-30СМ для нейтрализации беспилотных катеров ВМС Украины, которые Киев использует для атак на российские объекты в Чёрном море.

Вместе с Су-30СМ российский флот использует и более старые ударные истребители Су-24М. Издание добавило, что Су-30СМ широко используется также ВКС России.

Эти истребители обладают очень высокой выносливостью и исключительной манёвренностью. Основное усовершенствование конструкции Су-30СМ — это интеграция РЛС с фазированной решеткой Н011М «Барс» с максимальной дальностью обнаружения 400 км.

«Радар является одним из крупнейших когда-либо интегрированных в истребитель и обеспечивает очень высокую степень ситуационной осведомлённости о воздушных, наземных и морских целях, что облегчает эффективное наведение на цель с помощью вооружения за пределами видимости», — сообщило издание.

Также журнал отметил, что Су-30СМ хорошо сбалансирован для всех типов задач — в отличие от специализированных истребителей Су-35 и Су-34.

Минобороны 24 ноября сообщило об уничтожении российскими войсками 12 безэкипажных катеров ВСУ за неделю. Украинские корабли следовали в сторону Крыма.

На следующий день, 25 ноября, Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей Су-30СМ и Су-24М Черноморского флота у берегов Крыма, демонстрирующие уничтожение объектов ВМС Украины.