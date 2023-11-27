Москва, 27 ноября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Большая часть введённых западными странами антироссийских санкций останется в силе после окончания украинского конфликта. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения».

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава МИД отметил, что России необходимо всё производить самостоятельно, чтобы она не пострадала в случае введения в отношении неё каких-либо новых санкций.

Страны Запада хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы выиграть, время, как с Минскими соглашениями, чтобы вновь вооружить нацистский киевский режим для продолжения агрессии против России, уточнил Лавров.

«Даже когда они говорят, что вот когда всё закончится, большинство санкций останутся», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Запад, видимо, не ожидал, что отечественный банковский сектор сможет преодолеть созданные извне сложности. Глава государства подчеркнул, что в западных государствах не учли того, что банк — это не простая кубышка, где просто хранятся деньги, а часть экономики.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил 18 ноября, что Запад мучается, так как видит, что его санкции против России не бьют по её экономике. При этом он почеркнул, что западные страны не гнушаются ничем и продолжат искать способы оказания давления на Москву.