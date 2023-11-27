Москва, 27 ноября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Западные страны не ожидали, что российский банковский сектор сумеет преодолеть созданные извне сложности. Об этом 27 ноября заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне», — сказал он.

Путин отметил, что Запад в своих санкциях не учёл того, что банк — это не простая кубышка, в которой просто лежат деньги, а часть экономики, состояние которой в целом отражает банковский сектор.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 ноября заявил, что в первое время после введения Западом беспрецедентных санкций в 2022 году была угроза обвала российской экономики, однако этого удалось избежать, мобилизовав все ресурсы. Он подчеркнул, что ни одна из стран мира никогда не сталкивалась ни с чем подобным и ни одна их мировых экономик теоретически не могла бы вынести такого удара.

Президент России 1 ноября заявил, что западные страны уже сами запутались в своих санкциях и довели ситуацию до абсурда, запретив даже ввоз в Россию отвёрток. Глава государства пошутил, что по этой причине снижается риск ввоза в Россию постельных клопов из крупных европейских мегаполисов.