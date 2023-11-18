Москва, 18 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад мучается, потому что видит, что санкции против России не бьют по экономике страны. Об этом представитель Кремля сказал журналисту Павлу Зарубину.

«Западники мучаются потому что видит, что санкции против России не бьют. Более того русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду от санкций», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Запад не гнушается ничем. Как подчеркнул Песков, очевидно, что будут продолжены поиски давления на Россию.

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