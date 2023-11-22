Москва, 22 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Происходящее на Украине является трагедией, и сейчас нужно искать пути для её прекращения. Об этом 22 ноября заявил президент России Владимир Путин на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20).

Таисия Воронцова Источник: РИА Новости Автомобиль, сгоревший в результате обстрела со стороны ВСУ

«Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что именно Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для диалога, тогда как Москва всегда была готова к нему.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Путин похвалил Киев, который начал задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Путин добавил, что если украинская сторона хочет реальных переговоров, то ей нужно делать это не какими-то театральными жестами, а в первую очередь — отменить декрет, который запрещает вести переговоры.

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. С весны 2022 года Киев всячески противится возможности проведения мирных переговоров с Москвой.

В свою очередь российский лидер неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но проблема состоит в том, что ключ к решению украинского кризиса у Запада. Президент указал, что если Запад действительно хочет мира, то достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина сама захочет переговоров.