Варшава, 24 ноября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский надеется, что США не смогут признать поражение ВСУ и продолжат помогать Украине. Об этом 24 ноября заявил польский политолог Яцек Бартосяк в интервью Radio Wnet.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Россия выигрывает. Невооружённым глазом видно, что между политической и военной властью, между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным назревает конфликт. Армия поддерживает генерала и ненавидит политическую власть», — сказал Бартосяк.

По его словам, Украина полностью зависит от помощи извне, особенно из США, поэтому американская сторона решает, как будет развиваться конфликт.

Ранее американское издание The American Conservative написало, что Зеленский начал понимать, что его союзники всё меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта. Отмечается, что Зеленский дошёл до отчаяния, и даже его военные командиры стали неохотно выполнять приказы о проведении неэффективных наступательных операций.

В статье, опубликованной 21 ноября немецким изданием Die Welt, говорится, что на Западе уменьшается вера в то, что Украина способна одержать верх в конфликте с Россией, а Зеленский сам в этом виноват. Со стороны западных стран множатся намёки на проверку готовности Украины «пойти на жертвы», указывают авторы статьи.