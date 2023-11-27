Севастополь, 27 ноября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. В Севастополе в музее-аквариуме погибли более 500 морских животных из-за затопления, которое произошло во время циклона, сообщил 27 ноября губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

(сс) Vadim Indeikin Севастопольский аквариум. Крым

Он сообщил, что в расположенном в Севастополе Институте биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) из-за циклона серьёзно пострадали четыре научные лаборатории.

«В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило третий зал — погибло свыше 500 морских животных», — сообщил Развожаев.

По его данным, в Радиобиологическом корпусе обрушилась причальная стена.

Глава региона отметил, что действие штормового предупреждения сохраняется. Днём в Севастополе пройдёт дождь и мокрый снег, скорость ветра ожидается до 25–30 метров в секунду. Коммунальные службы региона продолжают устранять последствия непогоды.

Развожаев 27 ноября сообщил, что в Севастополе из-за непогоды пострадали три человека, которым потребовалась госпитализация.

Кроме того, из-за падения деревьев и конструкций получили повреждения 42 автомобиля. В Севастополе ветром опрокинуло порядка двух сотен деревьев и три рекламных щита. Пострадали кровли у сорока с лишним зданий.

В Крыму из-за циклона погиб человек. Как рассказал советник губернатора Олег Крючков, мужчина во время шторма вышел посмотреть на море в село Морское под Судаком и погиб. Кроме того, четыре человека пострадали в результате шторма.