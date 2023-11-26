Симферополь, 26 ноября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Ураганный ветер до 40 метров в секунду обрушился на северо-запад Крыма. Об этом 26 ноября сообщили в гидрометцентре региона.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

«Скорость ветра в посёлке Черноморском — 40 метров в секунду, ураган», — заявили в гидрометцентре.

Отмечается, что в Севастополе скорость ветра достигает — 26 метров в секунду, Херсонесе — 25, Евпатории — 25.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября в региональном управлении МЧС России сообщили, что на Крым надвигается средиземноморский циклон. В связи с этим на полуострове ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра, дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, на дорогах — гололедица.