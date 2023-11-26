Москва, 27 ноября, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при реализации системы «Безопасный город», где главным исполнителем являлся Национальный центр информатизации (НЦИ) государственного холдинга «Ростех». На научные исследования и опытно-конструкторские работы было выделено 620 млн рублей. Именно о таком ущербе намерены заявить в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Проверка началась ещё более года назад после обращения советника министра по чрезвычайным ситуациям Даниила Мартынова. Разработкой «Безопасного города» руководил первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян, который был освобождён президентом РФ Владимиром Путиным от должности в марте 2023 года.

На данный момент следователи военной прокуратуры передали документы по проверке в военное управление Следственного комитета Москвы.

Речь идёт о работах, которые были начаты в 2020 году по заказу МЧС РФ. Сотрудники Национального центра информатизации по поручению бывшего вице-премьера Юрия Борисова занимались разработкой научно-технических и правовых стандартов для системы «Безопасный город», в том числе и проекта федерального закона.

Признаки мошенничества в особо крупных размерах обнаружены при реализации научных исследований. Предполагаемый ущерб оценивается в 620 млн рублей, пишет РБК

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