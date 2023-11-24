Москва, 24 ноября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Российских железных дорог Алексея Белянкина по уголовном делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Пресс-служба «РЖД» Алексей Белянкин

Как следует из баз дел суда, Белянкин был арестован еще 2 ноября текущего года.

Обстоятельства дела в ходе заседания по избранию меры пресечения не разглашались, однако топ-менеджер РЖД вину не признал, заявив, что готов дать показания, которые «прояснят обстоятельства дела», передают «Известия».

Как пишет издание, Белянкин работает в РЖД с 2007 года. Он занимал пост первого замначальника Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Горьковской дороги, после стал замгенерального директора ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

В Центре по корпоративному управлению пригородного комплекса он работает с 2010 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Мещанский суд Москвы арестовал советника гендиректора ОАО «РЖД» Михаила Акулова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Акулова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Акулов обвиняется в мошенничестве. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ.