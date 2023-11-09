Москва, 10 ноября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 9 ноября отправил в СИЗО на 2 месяца бывшего гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова, который является основным фигурантом дела о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для судостроения. По информации ТАСС, потерпевшей стороной по уголовному делу признан Минпромторг РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Пьянкову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года.

Следователь настаивала на аресте обвиняемого в связи с тем, что он может скрыться от следствия и суда, предупредить соучастников.

Пьянков попросил суд не отправлять его в СИЗО, заявив, что активно сотрудничает со следствием и раскаивается.

В уголовном деле речь идёт о хищении бюджетных средствах в размере более чем 240 млн рублей, выделенных на создание программное обеспечение для нужд судостроительной промышленности.

Компании Игоря Пьянкова, в числе других соисполнителей, были привлечены к многомиллионному заказу.

Период инкриминируемых преступлений — 2016–2018 годы.

Как сообщало ИА Регнум, расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, завершено.

Он обвиняется в растрате в особо крупном размере, совершённой с использованием своего служебного положения в составе организованной группы. Общий ущерб составил более 700 млн рублей.

Бывшему арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. В 2018–2021 годах в период процедуры банкротства компаний-застройщиков Светлана Аглинишкене, а также Екатерина Мыскина иДмитрий Шарифуллин похитили более 240 млн рублей у публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ФРТ).