Суд Москвы отправил в СИЗО фигуранта по делу о хищении 240 млн рублей
Экс-гендиректор «Авиатики» отправлен в СИЗО по делу о хищении 240 млн рублей
Москва, 10 ноября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 9 ноября отправил в СИЗО на 2 месяца бывшего гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова, который является основным фигурантом дела о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для судостроения. По информации ТАСС, потерпевшей стороной по уголовному делу признан Минпромторг РФ.
Пьянкову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года.
Следователь настаивала на аресте обвиняемого в связи с тем, что он может скрыться от следствия и суда, предупредить соучастников.
Пьянков попросил суд не отправлять его в СИЗО, заявив, что активно сотрудничает со следствием и раскаивается.
В уголовном деле речь идёт о хищении бюджетных средствах в размере более чем 240 млн рублей, выделенных на создание программное обеспечение для нужд судостроительной промышленности.
Компании Игоря Пьянкова, в числе других соисполнителей, были привлечены к многомиллионному заказу.
Период инкриминируемых преступлений — 2016–2018 годы.
Как сообщало ИА Регнум, расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева, завершено.
Он обвиняется в растрате в особо крупном размере, совершённой с использованием своего служебного положения в составе организованной группы. Общий ущерб составил более 700 млн рублей.
Бывшему арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. В 2018–2021 годах в период процедуры банкротства компаний-застройщиков Светлана Аглинишкене, а также Екатерина Мыскина иДмитрий Шарифуллин похитили более 240 млн рублей у публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ФРТ).