Москва, 22 ноября, 2023, 22:53 — ИА Регнум. В Москве суд отправил под домашний арест 78-летнего бывшего замминистра топлива и энергетики РФ Петра Нидзельского по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

Борис Кавашкин / ТАСС

«Нидзельскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — прокомментировали в суде.

При этом следствие ходатайствовало заключить подозреваемого в СИЗО, но суд принял решение отправить под домашний арест до 18 января 2024 года.

Нидзельский проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

На момент задержания 78-летний мужчина значился главой АО «КрымТЭЦ». Подробности дела в суде не раскрыли.

Нидзельский занимал должность замминистра энергетики с 1994 по 2004 год.

Является совладельцем «Южной энергетической компании», которая владеет «ЮЭК-КБ», «ЮЭК-СК», «ЮЭК-С» и «Крымтеплоснабжение».

Как сообщало ИА Регнум, Замоскворецкий суд Москвы 9 ноября отправил в СИЗО на два месяца бывшего гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова, который является основным фигурантом дела о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для судостроения. Потерпевшей стороной по уголовному делу признан Минпромторг РФ.

В уголовном деле речь идёт о хищении бюджетных средств в размере более чем 240 млн рублей.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минтранса Владимира Токарева завершено.

Он обвиняется в растрате в особо крупном размере, совершённой с использованием своего служебного положения в составе организованной группы. Общий ущерб составил более 700 млн рублей.

Бывшему арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. В 2018–2021 годах в период процедуры банкротства компаний-застройщиков Светлана Аглинишкене, а также Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин похитили более 240 млн рублей у публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ФРТ).