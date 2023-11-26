Тель-Авив, Израиль, 27 ноября, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с главой Белого дома Джо Байденом заявил, что положительно относится к продлению гуманитарной паузы в секторе Газа, но с условием освобождения по десять дополнительных заложников в день. Заявление премьера распространила его канцелярия.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, он обсудил с Байденом освобождение очередной группы заложников из Газы. Разговор был «очень эмоциональным».

«Я хочу сказать: у нас есть путь для освобождения каждый день ещё десяти заложников. Это прекрасная вещь», — пояснил премьер-министр.

Он в очередной раз акцентировал, что по завершении гуманитарной паузы ЦАХАЛ в любом случае намерена вернуться к военным действиям в палестинском анклаве, чтобы уничтожить ХАМАС и быть уверенными, что Газа не вернулась к тому, чем она была.

Как сообщало ИА Регнум, четырёхлетняя девочка-американка была освобождена после захвата в плен палестинским движением ХАМАС. Эбигейл Эдан была в числе 13 заложников, которых 26 ноября освободили в секторе Газа.

26 ноября ХАМАС объявило об освобождении заложника, который имеет российское гражданство. Утверждается, что это стало ответом на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку движения.