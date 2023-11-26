Вашингтон, 26 ноября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Четырёхлетняя девочка-американка была освобождена после захвата в плен палестинским движением ХАМАС, сообщил журналистам 26 ноября президент США Джо Байден.

Global Look Press

Девочка с американо-израильским гражданством была захвачен ХАМАС 7 октября. Теперь ребёнок в безопасности, девочку передали представителям Красного Креста, сказал он.

По словам Байдена, четырёхлетняя Эбигейл Эдан «была в числе 13 заложников», которых 26 ноября освободили в секторе Газа.

Американский лидер заверил, что работа по освобождению других граждан США будет продолжена.

Четырёхлетняя девочка стала первой американкой, которую ХАМАС отпустило в рамках сделки с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября палестинская группировка ХАМАС объявила об освобождении заложника, который имеет российское гражданство. Утверждается, что это стало ответом на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку ХАМАС.

В МИД РФ подтвердили освобождение россиянина, удерживаемого ХАМАС, вне списка об отмене. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала имя освобождённого гражданина РФ — Рон Олегович Кривой.

Также 26 ноября Израиль освободил третью группу палестинских заключённых в количестве 39 человек. Людей привезли на автобусах в Рамаллу. Тысячи жителей Палестины по этому поводу устроили в центре города празднование.