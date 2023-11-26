Вашингтон, 26 ноября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Четырёхлетняя девочка-американка была освобождена после захвата в плен палестинским движением ХАМАС, сообщил журналистам 26 ноября президент США Джо Байден.

Global Look Press

Девочка с американо-израильским гражданством была захвачен ХАМАС 7 октября. Теперь ребёнок в безопасности, девочку передали представителям Красного Креста, сказал он.

По словам Байдена, четырёхлетняя Эбигейл Эдан «была в числе 13 заложников», которых 26 ноября освободили в секторе Газа.

Американский лидер заверил, что работа по освобождению других граждан США будет продолжена.

Четырёхлетняя девочка стала первой американкой, которую ХАМАС отпустило в рамках сделки с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября палестинская группировка ХАМАС объявила об освобождении заложника, который имеет российское гражданство. Утверждается, что это стало ответом на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку ХАМАС.

В МИД РФ подтвердили освобождение россиянина, удерживаемого ХАМАС, вне списка об отмене. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала имя освобождённого гражданина РФРон Олегович Кривой.

Также 26 ноября Израиль освободил третью группу палестинских заключённых в количестве 39 человек. Людей привезли на автобусах в Рамаллу. Тысячи жителей Палестины по этому поводу устроили в центре города празднование.