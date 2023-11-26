Рамалла , 26 ноября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС освободило задержанного заложника, который имеет российское гражданство. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба движения в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Yousef Masoud/Keystone Press Agency

«В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп обвинил ХАМАС в неуважении к Соединённым Штатам. Тот факт, что палестинское движение ХАМАС до сих пор не освободило ни одного гражданина США из числа заложников, захваченных в Израиле 7 октября, свидетельствует об отсутствии уважения к стране и её руководству, написал он в социальной сети.

Соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС действует четыре дня с 24 ноября. За это время стороны договорились освободить 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет, удерживаемых в Газе, в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.

ЦАХАЛ и ХАМАС провели два обмена удерживаемых граждан. На первом этапе ХАМАС освободило группу из 13 израильских заложников. Израиль отпустил 39 палестинских заключённых.

В рамках второго обмена стороны договорились об освобождении ХАМАС 20 заложников, семь из которых — иностранные граждане. ЦАХАЛ также выполнила свою часть договора и передала бывших заключённых израильских тюрем. По условиям сделки людей доставили на автобусах в город Бейтуния.