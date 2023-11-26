Из-за штормового ветра в Крыму без света остались почти 500 тыс. жителей
Почти 500 тыс. жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра
Симферополь, 27 ноября, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Почти полмиллиона жителей Крымского полуострова из-за разбушевавшейся стихии остались без электроснабжения. Специалисты стараются устранить повреждения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.
По оперативной информации «Крымэнерго», отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1 185, 0,4 — 365, населения — 498 тыс.
На восстановлении электроснабжения работает 38 бригад.
Самые пострадавшие районы: Черноморский, Сакский, Ленинский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский и Бахчисарайский.
Как сообщало ИА Регнум, из-за ухудшения погоды в Крыму 27 ноября объявлено нерабочим днём. Власти Севастополя также в связи с непогодой объявили понедельник нерабочим днём для сотрудников учреждений соцсферы и школ.
В городе Анапе Краснодарского края по решению администрации отменили занятия в школах и детских садах.
Правительство Херсонской области из-за метеоусловий также приняло решение объявить 27 ноября выходным днём.
26 ноября в Крыму резко ухудшились погодные условия. Все оперативные службы республики приведены в состояние повышенной готовности, создан оперативный штаб.
На автомобильной дороге между Евпаторией и Саками в западной части Крыма закрыли движение из-за шторма и урагана. Полностью закрыта дорога Саки — Евпатория, автомобилисты могут объехать через Владимировку, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
В Евпатории начали эвакуацию из-за подтопления домов в результате шторма на море. Подтоплена улица Симферопольская. Людей размещают в санаториях и пансионатах.