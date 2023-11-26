Симферополь, 27 ноября, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Почти полмиллиона жителей Крымского полуострова из-за разбушевавшейся стихии остались без электроснабжения. Специалисты стараются устранить повреждения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

https://32.mchs.gov.ru Последствия шквалистого ветра

По оперативной информации «Крымэнерго», отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1 185, 0,4 — 365, населения — 498 тыс.

На восстановлении электроснабжения работает 38 бригад.

Самые пострадавшие районы: Черноморский, Сакский, Ленинский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский и Бахчисарайский.

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Как сообщало ИА Регнум, из-за ухудшения погоды в Крыму 27 ноября объявлено нерабочим днём. Власти Севастополя также в связи с непогодой объявили понедельник нерабочим днём для сотрудников учреждений соцсферы и школ.

В городе Анапе Краснодарского края по решению администрации отменили занятия в школах и детских садах.

Правительство Херсонской области из-за метеоусловий также приняло решение объявить 27 ноября выходным днём.

26 ноября в Крыму резко ухудшились погодные условия. Все оперативные службы республики приведены в состояние повышенной готовности, создан оперативный штаб.

На автомобильной дороге между Евпаторией и Саками в западной части Крыма закрыли движение из-за шторма и урагана. Полностью закрыта дорога Саки — Евпатория, автомобилисты могут объехать через Владимировку, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

В Евпатории начали эвакуацию из-за подтопления домов в результате шторма на море. Подтоплена улица Симферопольская. Людей размещают в санаториях и пансионатах.