Симферополь, 26 ноября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. В Крыму из-за резкого ухудшения погодных условий создан оперативный штаб, все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщил 26 ноября глава республики Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В связи с ухудшением погодных условий в Крыму создан оперативный штаб. Все члены правительства Республики Крым находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Глава республики напомнил жителям номер оперативного дежурного регионального управления МЧС (8 (3652) 51-01-10), а также призвал в случае возникновения проблем оставлять комментарии на его странице «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум ранее, на западное побережье Крыма днём 26 ноября обрушился ураган. Скорость ветра достигает 40 м/с. В море бушует сильнейший шторм.

24 ноября в региональном управлении МЧС России сообщали, что на полуостров надвигается средиземноморский циклон, в связи с чем в Крыму ожидаются усиление ветра, дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, на дорогах — гололедица.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение, после 18:00 полуостров «накроет» шторм, его пик придётся на поздний вечер (21:00–00:00), сообщили в управлении МЧС 26 ноября. Спасатели также напомнили жителям о необходимости при усилении непогоды закрыть двери и окна в домах, призвали туристов воздержаться от походов в лес или горы, а автомобилистов — соблюдать дистанцию и скоростной режим и не парковать машины под деревьями.