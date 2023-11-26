Вашингтон, 26 ноября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Пакет помощи Украине и Израилю будет «очень трудно» принять до конца 2023 года из-за политики Белого дома в отношении безопасности на южной границе США. Такое предположение в эфире телеканала NBC сделал конгрессмен Майкл Тернер.

Речь идёт о 105 млрд долларов для поддержки Израиля, Украины, политики США в АТР и на другие нужды.

Республиканцы в Конгрессе не торопятся рассматривать пакет в целом, предлагая его разделить, чтобы провести по пунктам отдельное голосование.

«Думаю, что до конца года это будет сделать очень трудно», — признал Тернер.

Как сообщало ИА Регнум, затянувшаяся процедура вынесения на обсуждение и голосование по очередному пакету помощи Украине в Конгрессе США сильно беспокоит чиновников Белого дома. Окружение президента Джо Байдена винит в этом спикера палаты представителей Майка Джонсона. Разногласия между демократами и республиканцами не утихают, а вопрос финансирования киевской армии уже практически достиг «кризисной точки».

По мнению бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, без поддержки США ВСУ уже ничего не могут, а Конгресс не собирается одобрять новый пакет помощи ВСУ.