Мелитополь, 26 ноября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало кадры уничтожения российскими войсками артиллерийской установки ВСУ в районе Новоивановки Запорожской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

Антон Новодережкин/ТАСС

На кадрах видно, как беспилотник, управляемый российскими операторами с земли, сперва обнаруживает замаскированное артиллерийское орудие противника на границе лесополосы, затем уничтожает его барражирующим боеприпасом.

Сообщается, что украинская артустановка находилась в районе Новоивановки Запорожской области.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры ударов Су-25 по военным объектам и технике ВСУ. Отмечалось, что в результате уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

В ведомстве добавили, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Перед этим ведомство опубликовало кадры уничтожения беспилотниками огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новомихайловки. На них видно, как российские операторы FPV-дронов уничтожают огневые точки и укрытия противника.