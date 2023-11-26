Москва, 26 ноября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения огневых точек и укрытий ВСУ беспилотниками. Видео опубликовано 26 ноября в Telegram-канале ведомства.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Ювелирная работа: российские операторы FPV-дронов уничтожают огневые точки и укрытия боевиков на позициях в районе Новомихайловки», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны показало видео поражения техники ВСУ на правом берегу Днепра. На кадрах видно, как украинская техника уничтожается в результате ударов российских беспилотников.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения противника в районе Клещеевки экипажем танка Т-90М «Прорыв». На кадрах видно, как танк, легко преодолевая пересечённую местность, следует к месту проведения операции, прибыв в указанный район, экипаж открыл огонь по позициям противника.