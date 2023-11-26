Москва, 26 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Видео опубликовано 26 ноября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России продолжают наносить ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на донецком направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

В ведомстве добавили, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

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Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения беспилотниками огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новомихайловки.

Также Минобороны показало видео поражения техники ВСУ на правом берегу Днепра. На кадрах видно, как украинская техника уничтожается в результате ударов российских беспилотников.

Кроме того, военное ведомство опубликовало кадры уничтожения противника в районе Клещеевки экипажем танка Т-90М «Прорыв». На кадрах видно, как танк, легко преодолевая пересечённую местность, следует к месту проведения операции, прибыв в указанный район, экипаж открыл огонь по позициям противника.