Минобороны показало кадры поражения техники ВСУ на правом берегу Днепра
Москва, 21 ноября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры поражения техники ВСУ на правом берегу Днепра. Видео опубликовано 21 ноября в Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как украинская техника уничтожается в результате ударов российских беспилотников.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны опубликовало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» на запорожском направлении. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях.
Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Российские бойцы уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках. Сначала огневые точки были подавлены ударными беспилотниками, а затем бойцы ВС РФ стремительно атаковали подразделения ВСУ.
Ранее военное ведомство показало кадры поражения грузовика с боеприпасами ВСУ. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил автомобиль, после чего он загорелся.