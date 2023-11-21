Москва, 21 ноября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры поражения техники ВСУ на правом берегу Днепра. Видео опубликовано 21 ноября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

На кадрах видно, как украинская техника уничтожается в результате ударов российских беспилотников.

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Как сообщало ИА Регнум, Минобороны опубликовало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» на запорожском направлении. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях.

Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Российские бойцы уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках. Сначала огневые точки были подавлены ударными беспилотниками, а затем бойцы ВС РФ стремительно атаковали подразделения ВСУ.

Ранее военное ведомство показало кадры поражения грузовика с боеприпасами ВСУ. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил автомобиль, после чего он загорелся.