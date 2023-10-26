Донецк, 26 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Обнародованы кадры уничтожения противника в районе Клещеевки экипажем танка Т-90М «Прорыв». Соответствующее видео 26 октября опубликовало Минобороны России.

Кадр из видео. Министерство обороны России

На кадрах видно, как танк Т-90М «Прорыв», легко преодолевая пересечённую местность, следует к месту проведения операции, прибыв в указанный район, экипаж открыл огонь по позициям противника.

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Как передавало ИА Регнум, расчёты БПЛА ВДВ обнаружили группу боевиков, засевшую в лесопосадке, где ВСУ оборудовали укреплённый опорный пункт и намеревались на рассвете пойти в атаку. Российские военнослужащие оперативно передали координаты на командный пункт, в результате было принято решение ликвидировать укрепленный пункт огнём из штатного вооружения танка Т-90М «Прорыв», приданного тульским десантникам.

С наступлением сумерек танковый экипаж выдвинулся в указанный район. Точным огнём с закрытой огневой позиции и расстояния около 9 км танкисты поразили цели. Завершив свою боевую работу, экипаж танка оперативно покинул огневую позицию.