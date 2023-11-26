Прага, 26 ноября, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В Чехии некоторые фирмы стали импортировать в республику природный газ из России, признался министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

При этом чиновник утверждает, что Чехия в российском газе не нуждается, республика и без него накопила запасы на предстоящую зиму.

«Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчёта управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые [компании] начали поставлять нам газ из России. По данным на конец октября, в общем объёме поставок за 2023 год российский газ составляет 1,2%», — написал Сикела в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр указал, что импорт российского газа в ЕС не подпадает под санкции, так как ряд стран не могут без него обойтись. Было бы правильным напомнить конечным потребителям, где поставщики покупают газ, добавил глава чешского минпромторга.

Получение газа из России не повлияет на ситуацию, Чехия окончательно избавилась от этой зависимости, подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель министра промышленности Чехии Рене Неделу заявила, что Прага выступит на стороне Словакии и призовёт Евросоюз продлить импорт российских нефтепродуктов. Введение ограничений поспособствует резкому росту цен на топливо, возникнут трудности в снабжении чешских заправок. Поставщикам придётся закупать нефть в других странах. На долю России приходится порядка 60% всех нефтяных поставок в Чехию.

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что общие потери стран ЕС от антироссийских санкций составили порядка $1,5 трлн. Объём товарооборота российских компаний со странами ЕС в 2013 году достиг отметки $417 млрд и мог бы достичь 700 млрд, если бы не введённые ограничения. За 2022 год товарооборот России с ЕС оказался на уровне $200 млрд. За первое полугодие 2023 года он составил 47 млрд. К концу года, по словам дипломата, он не превысит 100 млрд долларов.