Прага, 25 ноября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Чехия выступит на стороне Словакии и призовёт Евросоюз продлить импорт российских нефтепродуктов, сообщила газета Lidové noviny со ссылкой на заместителя министра промышленности Чехии Рене Неделу.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из (нефтяного. — Прим. ред.) эмбарго или только обратится, Чешская Республика её поддержит», — заявила политик.

Введение ограничений поспособствует резкому росту цен на топливо, в результате возникнут трудности в снабжении чешских заправок. Поставщикам придётся закупать нефть в других странах, написали в издании.

В настоящее время на долю России приходится порядка 60% всех нефтяных поставок в Чехию. Чехи также могут лишиться крупных поставок топлива от словацкой компании Slovnaft, поскольку действующие санкции ЕС не позволяют ввозить произведённое в третьих странах из российского сырья топливо, отметили журналисты.

Как сообщало ИА Регнум, в британской газете The Telegraph опубликовали статью о тайной закупке странами ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на обещания многих европейских государств отказаться от него. Доход от этих сделок составил 6,1 млрд евро. Авторы утверждают, что на втором и третьем месте списка стран по объёму закупок российского СПГ находятся Испания и Франция, лидирует Китай.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец уверен, что США и Евросоюз не смогут открыто отменить антироссийские санкции, но начнут всё чаще закрывать глаза на нарушение Москвой данных ограничений. В Вашингтоне и Брюсселе будут говорить, что якобы спасли Украину как самостоятельное государство, но правда жизни будет брать своё, экономические отношения станут продвигаться, предположил эксперт.