Москва, 25 ноября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Если в России появится закон, согласно которому русским народом будет считаться весь многонациональный народ РФ, то это не будет оскорблять или унижать какие-либо языковые группы, считает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Об этом он заявил 25 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Драй ИА Регнум

Ранее Хамзаев заявил о необходимости принять федеральный закон о русском народе — народе, в который входят все национальные группы, проживающие в России.

«Любая инициатива требует широкого общественного разъяснения для того, чтобы не было лишних и ненужных интерпретаций, — заявил он. — Я надеюсь, что мою мысль все поймут правильно и не превратно».

По его словам, он выступил с такой инициативой для того, чтобы у разного рода провокаторов не было возможности в очередной раз попытаться разделить граждан России по каким-то национальным признакам.

«Но в России мы все люди русского мира, русской культуры, русского языка», — подчеркнул Хамзаев.

По его словам, эксперименты 1990-х годов с понятием «российскость» и «россияне» не прижились, в то время как понятие «русский» не оскорбляет и не унижает никакие языковые группы.

Кроме того, Хамзаев отметил, что в России есть несколько групп провокаторов.

«Одни рассуждают: «Мы вас взяли — значит говорите, как вам сказали», а другие говорят: «Идите лесом — мы говорим, как хотим», — рассказал депутат. — Но основная, колоссальная часть граждан России уважительно относятся друг к другу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе, так как, по его мнению, общество созрело для введения этого понятия в обиход. Парламентарий считает, что стране необходим закон о русском народе, так как «наций в России много, народ — один».

Комментируя эту идею, политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов заявил, что России действительно следует культивировать расширительное понимание русской идентичности, но действовать здесь нужно просветительскими, а не законодательными методами.

До этого Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. В качестве ответственности для релокантов, критикующих Россию из-за рубежа, Хамзаев предложил лишать их права занимать любые государственные должности с пометкой «профнепригоден».