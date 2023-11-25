Москва, 25 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В России действительно следует культивировать расширительное понимание русской идентичности, но действовать здесь нужно просветительскими, а не законодательными методами, считает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 25 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Известия/Константин Кокошкин

Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил о необходимости принять федеральный закон о русском народе — народе, в который входят все национальные группы, проживающие в России.

«Я считаю, что нам необходимо культивировать расширительное понимание русской идентичности, которая подразумевает по большому счёту две основные вещи. Во-первых, культура и язык. Во-вторых, лояльность России и самому русскому народу. Люди, которые соответствуют этим двум критериям, безусловно могут считаться русскими в широком смысле, вне зависимости от своего этнического происхождения», — сказал Ремизов.

Но такое расширительное понимание, по его мнению, требует скорее культурно-просветительских механизмов, нежели законодательных. Потому что понимание себя, понимание значимых для самоопределения терминов не декретируется законами — оно формируется и вызревает. И на это можно влиять более сложным инструментарием.

Поэтому, как полагает Ремизов, направление, в котором мыслит Хамзаев, верное, но для реализации задуманного понадобятся более сложные инструменты.

«В этом расширительном понимании нужно правильно определить критерии. Критерий — не гражданство РФ. Критерий — принадлежность к русской культуре и русскому языку и лояльность. Это более тонкие вещи, и поэтому их не очень хорошо регулировать законодательно. Приравнивать русскую идентичность к гражданству было бы некорректно», — сказал Ремизов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе, так как, по его мнению, общество созрело для введения этого понятия в обиход. Парламентарий считает, что стране необходим закон о русском народе, так как «наций в России много, народ — один».

До этого Бийсултан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. В качестве ответственности для релокантов, критикующих Россию из-за рубежа, Хамзаев предложил лишать их права занимать любые государственные должности с пометкой «профнепригоден».

По мнению президента РФ Владимира Путина, будущее России обеспечено усилиями всего многонационального народа.