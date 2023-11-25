Москва, 25 ноября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил принять федеральный закон о русском народе. Общество созрело для введения этого понятия в обиход, заявил парламентарий 25 ноября «РИА Новости».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По его словам, стране необходим закон о русском народе, так как «наций в России много, народ — один». В настоящее время в ходу фраза «многонациональный народ Российской Федерации», но её следует заменить понятием «русский народ».

«Сегодня общество созрело для введения в обиход понятия «русский народ». Должна быть единая трактовка. Русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии», — сказал Хамзаев.

Он отметил, что раньше говорилось о советском народе, а потом «началась игра слов». При этом о народах всегда судили по языкам. Народы России используют русский язык для общения между собой, кроме того, за границей все — русские.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты» и применять его к тем, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам.