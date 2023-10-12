Москва, 12 октября, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести на законодательном уровне термин «недружественные релоканты», которым называть тех, кто не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам. Также Хамзаев считает необходимым запретить релокантам занимать посты государственных служащих.

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Парламентарий заявил, что необходимо расширить понятие релокантов.

«Должен существовать термин «недружественные релоканты», который подразумевал бы, что человек это сделал по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей», — цитирует Хамзаева «РИА Новости».

Кроме того, депутат добавил, что нужно обязательно сообщать о таких людях в Минтруд, по примеру отчётов иноагентов в Минюст.

В качестве ответственности для релокантов, критикующих Россию из-за рубежа, Хамзаве предложил лишать их права занимать любые государственные должности с пометкой «профнепригоден».

Как сообщало ИА Регнум, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене покинувших страну граждан, которые поддерживали киевский режим, финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в Россию.

Российские миллиардеры и звёзды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, скоро вернутся обратно, так как за рубежом они «никому не нужны», сказал Хамзаев. Спецслужбам следует тщательно проверить мотивы релокантов, наличие в их действиях «многоходовки» или готовности «раскаяться», добавил депутат.