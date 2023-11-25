Вашингтон, 25 ноября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. У российской армии, в связи с увеличение производства в несколько раз ракет для комплекса «Искандер-М», появилась возможность использовать новую тактику расходования большего количества боеприпасов. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine.

Дарья Антонова ИА REGNUM СПУ «Искандер-М»

Новая стратегия предполагает одновременные пуски нескольких ракет по обозначенной цели. По заверениям авторов, ракеты русские уже не экономят — Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией.

«Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным манёврам, из-за которых их крайне сложно перехватить», — заявили американские эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября удар российских войск ракетами «Искандер» уничтожил целое подразделение 128-й бригады Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Это подтвердил украинский министр обороны Рустем Умеров.

Для продолжения конфликта с Россией украинской армии не хватает ресурсов и сил, заявил обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. Израильская система ПВО «Железный купол» окажется бессмысленной для ВСУ, поскольку она не способна остановить российские ракеты «Кинжал» и «Искандер», констатировал Алтыпармак.