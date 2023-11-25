Россия нацелена на увеличение производства ракет для «Искандеров»
MWM: Россия увеличила производство ракет для комплексов «Искандер»
Вашингтон, 25 ноября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. У российской армии, в связи с увеличение производства в несколько раз ракет для комплекса «Искандер-М», появилась возможность использовать новую тактику расходования большего количества боеприпасов. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine.
Новая стратегия предполагает одновременные пуски нескольких ракет по обозначенной цели. По заверениям авторов, ракеты русские уже не экономят — Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией.
«Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным манёврам, из-за которых их крайне сложно перехватить», — заявили американские эксперты.
Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября удар российских войск ракетами «Искандер» уничтожил целое подразделение 128-й бригады Вооружённых сил Украины в Запорожской области. Это подтвердил украинский министр обороны Рустем Умеров.
Для продолжения конфликта с Россией украинской армии не хватает ресурсов и сил, заявил обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. Израильская система ПВО «Железный купол» окажется бессмысленной для ВСУ, поскольку она не способна остановить российские ракеты «Кинжал» и «Искандер», констатировал Алтыпармак.