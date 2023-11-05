Мелитополь, 5 ноября, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Удар российских войск ракетами «Искандер» уничтожил целое подразделение 128-й бригады Вооружённых сил Украины на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Эту информацию подтвердил на своей странице в социальных сетях украинский министр обороны Рустем Умеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Telegram-канал сообщает «Украина 24/7», что ракетный обстрел произошёл, когда украинские военные выстроились для награждения в честь Дня артиллерии, который празднуется Киевом 3 ноября. В результате атаки удалось уничтожить около 20 бойцов ВСУ.

При этом число раненых не уточняется. Умеров пообещал установить все обстоятельства случившегося. Он поручил своему ведомству провести полную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября появилась информация о том, что российские войска в течение суток уничтожили два скопления ВСУ у островов Крынки и Мелкий на Днепре. В результате украинская сторона потеряла по меньшей мере 24 военнослужащих.

Вооружённые силы России нанесли удар по позиции одного из подразделений противника в районе населённого пункта Понятовка. При этой атаке было ликвидировано шесть военных ВСУ, а ещё двое — получили ранения.