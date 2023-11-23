Анкара, 23 ноября, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Для продолжения конфликта с Россией украинской армии не хватает ресурсов и сил, заявил обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«У ВСУ почти не осталось боевого духа. Энергетическая инфраструктура их страны всё еще подвергается атакам российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Другими словами, у Киева не осталось ни способов замотивировать народ сражаться, ни оборонных возможностей», — отметил автор.

Украинские власти не получили от Запада достаточной поддержки, теперь руководство киевского режима решило обратиться за помощью к Израилю. Однако поддержка Тель-Авива не изменит ход конфликта. Израильская система ПВО «Железный купол» окажется бессмысленной для ВСУ, поскольку она не способна остановить российские ракеты «Кинжал» и «Искандер», констатировал Алтыпармак.

Как сообщало ИА Регнум, командующий одной из бригад ВСУ пожаловался на критическую ситуацию в армии. По его словам, войска крайне нуждаются в артиллерийских снарядах, взрывчатых веществах, минах и противотанковом оружии. Кроме того, среди украинских военнослужащих растёт дезертирство. ВСУ вынуждены использовать на поле боя устаревшую технику, пойти с ней в наступление невозможно, говорится в статье британской газеты The Times.

Президент России Владимир Путин 22 ноября на онлайн-саммите «Большой двадцатки» (G20) назвал ситуацию на Украине трагедией, необходимо искать пути для её прекращения. Именно Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для диалога, тогда как Москва всегда была готова к нему, подчеркнул глава российского государства.