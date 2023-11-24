Тель-Авив, Израиль, 25 ноября, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Израильские власти получили список заложников, которых палестинское движение ХАМАС планирует отпустить 25 ноября, сообщила газета Haaretz.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАЛАХ ХАМАС

«Израиль получил список заложников, которые, как ожидается, будут освобождены в субботу», — написали авторы статьи.

По данным издания, очередную группу заложников ХАМАС может освободить до 16:00 по местному времени (17:00 по мск).

В Израиле надеются на освобождение ещё не менее 20 женщин и детей, кроме достигнутых ранее договоренностей, когда число выпущенных заключённых составит 50 человек, подчеркнули в газете.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября в первый день действия соглашения между ХАМАС и Израилем сотрудники Международного комитета Красного Креста приняли 24 гражданских заложника, удерживаемых в секторе Газа. В свою очередь, из Израиля в рамках гуманитарной паузы были освобождены 39 палестинских заключённых.

В США заявили, что следующая группа заложников палестинской группировки ХАМАС покинет сектор Газа в субботу, 25 ноября. В Белом доме ожидают освобождения в ближайшие дни десятков заложников ХАМАС, которые смогут воссоединиться со своими семьями.

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал прекращение огня в секторе Газа «короткой паузой». По его словам, после этого боевые действия активно продолжатся минимум ещё два месяца.