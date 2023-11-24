Израилю передали список заложников ХАМАС для освобождения 25 ноября
Haaretz: Израилю предоставили список заложников, которых отпустят 25 ноября
Тель-Авив, Израиль, 25 ноября, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Израильские власти получили список заложников, которых палестинское движение ХАМАС планирует отпустить 25 ноября, сообщила газета Haaretz.
«Израиль получил список заложников, которые, как ожидается, будут освобождены в субботу», — написали авторы статьи.
По данным издания, очередную группу заложников ХАМАС может освободить до 16:00 по местному времени (17:00 по мск).
В Израиле надеются на освобождение ещё не менее 20 женщин и детей, кроме достигнутых ранее договоренностей, когда число выпущенных заключённых составит 50 человек, подчеркнули в газете.
Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября в первый день действия соглашения между ХАМАС и Израилем сотрудники Международного комитета Красного Креста приняли 24 гражданских заложника, удерживаемых в секторе Газа. В свою очередь, из Израиля в рамках гуманитарной паузы были освобождены 39 палестинских заключённых.
В США заявили, что следующая группа заложников палестинской группировки ХАМАС покинет сектор Газа в субботу, 25 ноября. В Белом доме ожидают освобождения в ближайшие дни десятков заложников ХАМАС, которые смогут воссоединиться со своими семьями.
Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал прекращение огня в секторе Газа «короткой паузой». По его словам, после этого боевые действия активно продолжатся минимум ещё два месяца.