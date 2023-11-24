Доха, 24 ноября, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал, что как и предполагалось, освобождены 39 палестинских заключённых из Израиля в рамках гуманитарной паузы.

Иван Шилов ИА Регнум

24 ноября — первый день действия соглашения между ХАМАС и Израилем.

«Мы подтверждаем освобождение 39 женщин и детей», — сообщил аль-Ансари на своей странице в соцсети X.

В свою очередь, сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) приняли 24 гражданских заложника, удерживаемых в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 ноября в секторе Газа начало действовать четырехдневное перемирие. По его условиям ХАМАС освобождает 50 заложников (женщин и детей) в обмен на освобождение Израилем 150 заключенных (также женщин и несовершеннолетних). Кроме того, Израиль ограничивает бомбардировки Северной части Сектора Газы (с 10:00 до 16:00 объявлен «тихий час»), а также отказывается полностью от бомбардировок южной части.

Жители начали возвращаться в город Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа после того, как Израиль вывел свои войска и перемирие с ХАМАС вступило в силу.