Тель-Авив, Израиль, 23 ноября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал планируемое прекращение огня в секторе Газа «короткой паузой». Об этом сообщил израильский новостной сайт Ynet.

JINI/Global Look Press

Глава военного ведомства отметил, что после короткой паузы боевые действия активно продолжатся минимум ещё два месяца.

«Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается ещё по меньшей мере два месяца боев», — сказал Галант 23 ноября на одной из военных баз ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск) и продлится четыре дня.

Лидеры палестинского движения ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырехдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками.

Глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение первых заложников начнётся не раньше 24 ноября. По его словам, всё состоится согласно достигнутым договорённостям сторон.