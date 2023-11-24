Вашингтон, 24 ноября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Следующая группа заложников палестинской группировки ХАМАС покинет сектор Газа в субботу, 25 ноября, заявил президент США Джо Байден.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Сегодняшнее освобождение заложников — это лишь начало процесса. Мы ожидаем, что новые заложники будут освобождены завтра, затем — послезавтра и на следующий день», — сказал 24 ноября американский лидер.

По словам главы Белого дома, в ближайшие дни десятки удерживаемых ХАМАС граждан смогут воссоединиться со своими близкими.

Байден добавил, что США намерены добиваться освобождения «двух американских женщин и четырёхлетней девочки». Власти находятся в постоянном контакте с лидерами Египта, Катара и Израиля, сказал американский президент.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября сотрудники Международного комитета Красного Креста в рамках первого дня действия соглашения между ХАМАС и Израилем приняли группу гражданских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари подтвердил освобождение 39 палестинских заключённых из Израиля.

Первая группа освобождённых израильских заложников 24 июня прошла медицинский осмотр. Состояние людей оценили как хорошее, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал значительным прогрессом достигнутые договорённости между Израилем и ХАМАС. Он поприветствовал решение освободить 50 заложников, включая американцев.