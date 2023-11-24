Лондон, 24 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно сбивают с курса ракеты, переданные Киеву НАТО. Об этом говорится в статье британского издания The Economist.

Павел Лисицын/ РИА Новости

«Бить мимо целей стали и ракеты дальнего радиуса GMLRS, запускаемые с помощью установок HIMARS. В настоящее время в некоторых районах большинство снарядов GMLRS сбиваются с курса», — сказано в публикации.

Журналист издания написал, что успешная работа российского РЭБ по борьбе с ракетами и дронами вызывает обеспокоенность у украинского руководства.

Издание уточняет, что российские системы РЭБ либо глушат связь операторов дронов, либо выводят системы наведения из строя.

Как передавало ИА Регнум, ранее доцент кафедры системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал заявил, что Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» препятствует использованию украинскими военными американских высокоточных снарядов M982 Excalibur.

Тогда он отметил, что этот вид российских вооружений подавляет GPS-сигналы, которые используются ВСУ для запуска снарядов. Тем самым Excalibur отклоняются от намеченного курса и теряют цель.

Перед этим обозреватели Пол Мозур и Аарон Кролик в статье газеты The New York Times написали, что российские средства радиоэлектронной борьбы глушат беспроводные сигналы между украинским дроном и спутником, помогающим в навигации, из-за чего аппараты сбиваются с маршрута и падают на землю. Отмечалось, что в течение нескольких месяцев поставляемые немецкой компанией беспилотники работали бесперебойно. Но в конце 2022 года они внезапно начали падать.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос также рассказал о бесполезности ракет ВСУ из-за российских систем РЭБ. Он уточнил, что Россия создала такие мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что украинские ракеты и беспилотники потеряли свою эффективность.