Вашингтон, 20 ноября, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» препятствует использованию украинскими военными американских высокоточных снарядов M982 Excalibur, написал доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал в статье для журнала Forbes.

Минобороны России Новейший комплекс радиопомех «Поле-21»

Он отметил, что этот вид российских вооружений подавляет GPS-сигналы, которые используются ВСУ для запуска снарядов. Тем самым Excalibur отклоняются от намеченного курса и не теряют цель.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Народная милиция ДНР опубликовала комментарий, в котором говорилось, что США начали поставки управляемых снарядов Excalibur и систем RAAMS на Украину из-за боязни проведения Россией танковых атак.

18 марта главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил в беседе с РИА Новости о том, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) могут сбивать снаряды Excalibur. Вместе с тем эксперт признал, что из-за своих малых размеров эти американские снаряды представляют собой непростую цель для зенитчиков Вооружённых сил России.

18 октября директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал корреспонденту ИА Регнум о том, что российские самолеты, оснащённые ракетами «Кинжал», способны наносить почти мгновенный удар по установкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и MLRS, с которых ВСУ будут запускаться дальнобойные ракеты ATACMS.