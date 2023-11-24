Лондон, 24 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Мировые инвесторы начали массово продавать американские доллары в ожидании снижения процентных ставок федеральной резервной системы США (ФРС). Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно публикации, управляющие активами собираются закрыть 1,6% своих открытых долларовых позиций в этом месяце, что является максимумом с ноября прошлого года.

«За последние два десятилетия было всего шесть таких быстрых сокращений долларовых запасов. Последний из них произошёл в ноябре прошлого года, когда индекс доллара — показатель его силы по отношению к корзине из шести валют: евро, иены, фунта стерлингов, канадского долларов, шведской кроны и швейцарского франка — ослаб примерно на 10% к концу января 2023 года», — уточняет журналист издания.

По мнению главы отдела макроэкономической стратегии банка State Street Майкла Меткалфа, чьи слова цитирует газета, этот процесс знаменует разрушение «большого избыточного веса» доллара США в мире.

Меткалф также добавил, что распродажа долларовых активов может послужить дальнейшему ослаблению американской валюты.

Как передавало ИА Регнум, ранее в России оценили сроки отказа от доллара в мире. По мнению старшего банкира ВЭБ.РФ, экс-заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, отказ от доллара во всём мире не будет быстрым, доллар останется доминирующим на бирже и в международных резервах и банковских депозитах. Сторчак отметил, что, где это станет возможным и целесообразным, на смену доллару будут постепенно приходить локальные валюты.

Позднее президент компании по привлечению инвестиций Netley Group Майкл Годдард заявил, что в странах БРИКС и в мировой экономике устойчивыми темпами происходит уход от использования доллара. Он добавил, что было бы хорошо, если бы в БРИКС смогли придумать какую-нибудь валюту, обеспеченную золотом, но подчеркнул, что для настоящего отказа от доллара, нужно принять во внимание несколько аспектов, среди которых торговля.