Москва, 14 сентября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В странах БРИКС и в целом в мировой экономике устойчивыми темпами происходит отход от использования доллара, при этом для ускорения данного процесса нужно проводить дополнительную работ. Об этом заявил президент созданной в России компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что было бы хорошо, если бы в БРИКС смогли придумать какую-нибудь валюту, обеспеченную золотом.

«Отход от использования доллара происходит быстро. За последние 20 лет вы видите, что доля глобальных платежей в долларах стабильно снижается. Сейчас становится ещё быстрее», — приводит РИА Новости слова Годдарда.

Но чтобы по-настоящему уйти от доллара, нужно принять во внимание несколько аспектов, уточнил эксперт, добавив, что одним из них является торговый аспект, валюта для торговли.

По его словам, «более трудная часть» усилий по замене доллара заключается в резервном аспекте валюты. Так, например, большим преимуществом Соединённых Штатов в настоящий момент является широта рынка облигаций, уточнил глава Netley Group.

«Я думаю, что один из способов заключается в том, что БРИКС мог бы разработать что-то, с чем можно было бы конкурировать, это была бы технология, которая фактически свяжет рынки облигаций БРИКС. То есть если бы можно было создать валюту БРИКС, обеспеченную золотом, и в то же время связать рынки облигаций всех стран БРИКС и других дружественных БРИКС стран с помощью технологий, тогда можно создать глобальный рынок облигаций невероятной глубины», — отметил он, добавив, что сочетание стабильной торговой валюты и сильного общего рынка облигаций может создать потенциал для вытеснения доллара.

Как передавало ИА Регнум, старший банкир госкорпорации ВЭБ.РФ, экс-заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что экономических предпосылок для дедолларизации пока немного. По его мнению, отказ от доллара во всём мире не будет быстрым.

Сторчак обратил внимание на то, что доллар остаётся доминирующей валютой в ценообразовании и расчётах при купле–продаже биржевых товаров, а также в международных резервах и банковских депозитах, в американской валюте осуществляется больше заимствований в форме международных выпусков облигаций облигационных займов, чем во всех других валютах вместе взятых.

Директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что дедолларизация экономических связей между Россией и Китаем уже фактически произошла. По его словам, доля национальных валют в российско-китайских расчётах растёт крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время уже свыше 80%. Дипломат отметил, что торги парой рубль/юань на Мосбирже давно превысили объёмы торгов долларом США, и указал, что экономические операторы двух стран «массово уходят от токсичных валют» Запада, предпочитая использовать рубли и юани как более надёжные и безопасные средства для расчётов.

Президент России Владимир Путин заявил о проявлении тенденции к расчётам в нацвалютах с Турцией и снижении доли расчётов в евро и долларах. По его словам, проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах, при этом доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 29 мая 2023 года, что переход в торговле на национальные валюты оздоровит мировую экономику. Об этом он заявил, говоря о торговле с Кенией и другими партнёрами России. Глава МИД отметил, что при росте товарооборота всегда имеет смысл говорить о практическом использовании нацвалют.