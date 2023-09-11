Москва, 11 сентября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Экономических предпосылок для дедолларизации пока немного. Об этом заявил старший банкир госкорпорации ВЭБ.РФ, экс-заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, отказ от доллара во всём мире не будет быстрым.

«На текущем этапе экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики немного», — приводит Газета.Ru его слова.

Сторчак обратил внимание на то, что доллар остаётся доминирующей валютой в ценообразовании и расчётах при купле–продаже биржевых товаров, а также в международных резервах и банковских депозитах, в американской валюте осуществляется больше заимствований в форме международных выпусков облигаций облигационных займов, чем во всех других валютах вместе взятых.

«В силу такого доминирования говорить о закате эпохи доллара означало бы выдавать желаемое или ожидаемое за действительное», — отметил он, добавив, что запреты и ограничения на использование финансовой инфраструктуры США создают политические предпосылки для начала движения в направлении дедолларизации.

По его словам, этот процесс не может быть быстрым и с этим нельзя не считаться.

Там, где это станет возможным технически и целесообразным экономически, на смену доллару будут постепенно приходить локальные валюты, как это происходит в Евразийском экономическом союзе отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что дедолларизация экономических связей между Россией и Китаем уже фактически произошла. По его словам, доля национальных валют в российско-китайских расчётах растёт крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%. Дипломат отметил, что торги парой рубль/юань на Мосбирже давно превысили объёмы торгов долларом США, и указал, что экономические операторы двух стран «массово уходят от токсичных валют» Запада, предпочитая использовать рубли и юани как более надёжные и безопасные средства для расчётов.

Президент России Владимир Путин заявил о проявлении тенденции к расчётам в нацвалютах с Турцией и снижении доли расчётов в евро и долларах. По его словам, проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах, при этом доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается.