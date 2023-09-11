В России оценили сроки отказа от доллара в мире
Экс-замминистра финансов Сторчак: процесс отказа от доллара не будет быстрым
Москва, 11 сентября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Экономических предпосылок для дедолларизации пока немного. Об этом заявил старший банкир госкорпорации ВЭБ.РФ, экс-заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.
По его мнению, отказ от доллара во всём мире не будет быстрым.
«На текущем этапе экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики немного», — приводит Газета.Ru его слова.
Сторчак обратил внимание на то, что доллар остаётся доминирующей валютой в ценообразовании и расчётах при купле–продаже биржевых товаров, а также в международных резервах и банковских депозитах, в американской валюте осуществляется больше заимствований в форме международных выпусков облигаций облигационных займов, чем во всех других валютах вместе взятых.
«В силу такого доминирования говорить о закате эпохи доллара означало бы выдавать желаемое или ожидаемое за действительное», — отметил он, добавив, что запреты и ограничения на использование финансовой инфраструктуры США создают политические предпосылки для начала движения в направлении дедолларизации.
По его словам, этот процесс не может быть быстрым и с этим нельзя не считаться.
Там, где это станет возможным технически и целесообразным экономически, на смену доллару будут постепенно приходить локальные валюты, как это происходит в Евразийском экономическом союзе отметил эксперт.
Как передавало ИА Регнум, директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что дедолларизация экономических связей между Россией и Китаем уже фактически произошла. По его словам, доля национальных валют в российско-китайских расчётах растёт крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%. Дипломат отметил, что торги парой рубль/юань на Мосбирже давно превысили объёмы торгов долларом США, и указал, что экономические операторы двух стран «массово уходят от токсичных валют» Запада, предпочитая использовать рубли и юани как более надёжные и безопасные средства для расчётов.
Президент России Владимир Путин заявил о проявлении тенденции к расчётам в нацвалютах с Турцией и снижении доли расчётов в евро и долларах. По его словам, проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах, при этом доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается.