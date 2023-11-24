Москва, 24 ноября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Изложенная американской газетой The Washington Post история о якобы имеющих место планах России и Китая построить подводный тоннель под Крымским мостом — чушь, не стоящая комментария, заявил журналистам 24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, американское издание со ссылкой на осведомлённые киевские источники в своём материале сообщило, что тоннель может быть построен для обеспечения безопасности перевозок на полуостров. Сотрудники украинских спецслужб якобы перехватили письма представителей Китайской железнодорожной строительной корпорации, в которых те выразили готовность строить объект на условиях полной конфиденциальности. Сам проект якобы был оценён в 5 млрд долларов, и эти средства планировалось взять в кредит в одном из банков КНР, а Китаю в ответ предоставить право взимать плату за проезд.

Ранее Вооружённые силы Украины неоднократно осуществляли атаки на Крымский мост, в том числе с использованием беспилотников, а представители киевских властей, включая главу режима Владимира Зеленского, заявляли, что считают гражданский объект «законной военной целью».

В ноябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства новой железной дороги из Ростовской области через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в Крым. Новая трасса призвана обезопасить перевозки от обстрелов со стороны ВСУ, которые в настоящее время атакуют действующую ветку, проходящую севернее, пояснил губернатор.