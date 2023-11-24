Керчь, Крым, 24 ноября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Россия и Китай рассматривают возможность строительства тоннеля под Крымским мостом для обеспечения безопасности перевозок на полуостров, сообщает 24 ноября The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники в Киеве.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По этим данным, сотрудники украинских спецслужб сумели перехватить письма представителей Китайской железнодорожной строительной корпорации, в которых те якобы сообщали, что компания готова строить объект, но на условиях полной конфиденциальности.

По версии тех же киевских источников издания, расходы на реализацию проекта оцениваются в 5 млрд долларов и эти средства предполагается взять в кредит в одном из банков КНР, а Китай, в свою очередь, получит право на взимание платы за проезд по новой магистрали.

При этим опрошенные изданием западные эксперты отметили, что подобный проект, если и будет реализован, то только в отдалённой перспективе.

Ранее ВСУ неоднократно осуществляли атаки на Крымский мост, в том числе с использованием беспилотников. Представители киевских властей заявляли, что считают гражданский объект «законной военной целью».

В ноябре 2023 года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства новой железной дороги, которая соединит Крым и Ростовскую область через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Это позволит обезопасить перевозки от обстрелов со стороны ВСУ, которые в настоящее время атакуют действующую железнодорожную ветку, проходящую севернее.