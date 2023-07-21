Киев, 22 июля, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Крымский мост является целью Киева, заявил в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Понятно, что это наша цель. Каждая цель, которая несёт войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал он.

По словам Зеленского, Украина также намерена добиться полного возвращения Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Зеленский заявил, что украинская сторона согласится на переговоры о мирном урегулировании после того, как Россия отступит к границам 1991 года и оставит Крым. Он подчеркнул, что Киев не пойдёт на завершение конфликта, даже если Россия согласится вернуться к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года.

В комитете по законодательству крымского парламента призвали Зеленского отказаться от таких требований, поскольку Крым всегда находился в составе России.

В Крыму планируют поставить вопрос о привлечении Зеленского к ответственности за организованные Киевом на полуострове диверсии и теракты. Члены рабочей группы Законодательного собрания Республики Крым собрали материалы об энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокадах полуострова, в результате была установлена причастность к организации блокад 12 граждан Украины.

В результате теракта ВСУ на Крымском мосту 17 июля 2023 года погибли супруги, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года. Тогда на автомобильной части сооружения взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились автомобильные пролеты моста. Погибли четыре человека, в том числе пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося поблизости от подорвавшегося грузовика.