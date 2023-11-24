Путин заявил, что искусственный интеллект не заменит врача или учителя
Москва, 24 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может быть их помощником, заявил 24 ноября президент России Владимир Путин.
«Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — сказал президент на конференции по ИИ «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.
Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин 24 ноября посетил выставку передовых разработок в области ИИ, которая проходит в Центре международной торговли в Москве в рамках конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), также анонсировалось его выступление на пленарном заседании конференции.
Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве 22–24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области ИИ, их роли в научных открытиях, развитии бизнеса и общества. В рамках конференции выступают российские и зарубежные эксперты.
В конце 2022 года Владимир Путин поручил обеспечить широкомасштабное внедрение технологий ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении, а в сентябре 2023 года поручил принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере ИИ специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственных управленцев.
В то же время президент неоднократно отмечал, что ИИ, по его мнению, не может полностью заменить человека, и говорил о значимости этического аспекта при развитии технологий искусственного интеллекта.