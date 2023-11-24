Москва, 24 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может быть их помощником, заявил 24 ноября президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына / РИА Новости Владимир Путин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф (слева)

«Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — сказал президент на конференции по ИИ «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин 24 ноября посетил выставку передовых разработок в области ИИ, которая проходит в Центре международной торговли в Москве в рамках конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), также анонсировалось его выступление на пленарном заседании конференции.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве 22–24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области ИИ, их роли в научных открытиях, развитии бизнеса и общества. В рамках конференции выступают российские и зарубежные эксперты.

В конце 2022 года Владимир Путин поручил обеспечить широкомасштабное внедрение технологий ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении, а в сентябре 2023 года поручил принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере ИИ специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственных управленцев.

В то же время президент неоднократно отмечал, что ИИ, по его мнению, не может полностью заменить человека, и говорил о значимости этического аспекта при развитии технологий искусственного интеллекта.