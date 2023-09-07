Москва, 7 сентября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также госуправленцев. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства 19 июля 2023 года. Перечень опубликовали 7 сентября на сайте Кремля.

Иван Шилов, ИА Регнум

Также Путин поручил поэтапно начиная с 2024 года применять модуль «Системы искусственного интеллекта» в качестве образовательного в высшем образовании и программах повышения квалификации.

До 25 декабря правительство должно скорректировать стратегию цифровой трансформации госкорпораций и госкомпаний, чтобы ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в их деятельность.

Кроме того, правительству поручили рассмотреть вопрос о льготах для российских производителей комплектующих к суперкомпьютерам.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам», — говорится в тексте поручения.

Также предлагается изучить вопросы грантовой поддержки учёных, малых и средних технологических компаний, направленной на финансирование использования ими суперкомпьютеров, в том числе в целях создания и развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры.

Соответствующий доклад до 1 декабря должен представить глава правительства Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года Путин поручил обеспечить широкомасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении.

Как заявил в беседе с ИА Регнум директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Сергей Наквасин, на сегодня процент внедрения ИИ в отраслях достигает 20%, а более половины крупных российских компаний применяют ИИ-технологии в своей деятельности, среди них — компании из сферы финансовых услуг, промышленности, ТЭК.

Предприятия, тестирующие и внедряющие отечественные технологии искусственного интеллекта (ИИ) в приоритетных отраслях, могут рассчитывать на грант в сумме от 20 до 100 млн рублей. На эти цели только в 2023 году планируется потратить чуть менее 1 млрд рублей.

По федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» российским компаниям уже удалось интегрировать искусственный разум в предприятия розничной торговли с охватом 57 млн человек, в сельское хозяйство, в освоение северных морей.