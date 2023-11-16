Москва, 16 ноября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума, посвященного этике искусственного интеллекта, сообщили 16 ноября в Кремле.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«В ходе обсуждения тенденций и задач технологического развития вы традиционно делаете акцент на его важнейшей этической стороне. Эта тема является главной», — говорится в приветственной телеграмме к участникам и гостям форума «Этика искусственного интеллекта: поколение GPT. Красные ЛинИИ».

Глава государства выразил надежду, что именно с этой точки зрения будет идти обмен мнениями относительно реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России до 2030 года.

В конце телеграммы Путин пожелал участникам и гостям форума результативного общения и всего самого доброго.

В 2021 году в России прошёл первый форум «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». На нём участники форума приняли Кодекс этики в сфере ИИ. К документу присоединились 17 крупных российских организаций. В 2022 году создали специальную комиссию по этике, в которую вошли пять рабочих групп.

В 2023 году форум пройдёт 16 ноября. В рамках форума также состоится церемония награждения членов комиссии по этике в сфере ИИ, которые внесли наибольший вклад в развитие российской системы этического регулирования.