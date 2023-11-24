Москва, 24 ноября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 ноября прибыл на выставку передовых разработок в области искусственного интеллекта (ИИ), которая проходит в Центре международной торговли в Москве в рамках конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Помимо посещения выставки, глава государства также примет участие в пленарном заседании конференции, рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве 22–24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области ИИ, их роли в научных открытиях, развитии бизнеса и общества. В рамках конференции выступают российские и зарубежные эксперты, в том числе из Индии, Китая и Бразилии.

Ключевой темой заключительного дня конференции станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG (устойчивого развития бизнеса) и развития на благо общества. Предполагается затронуть вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце 2022 года Владимир Путин поручил обеспечить широкомасштабное внедрение технологий ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении, а в сентябре 2023 года поручил принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере ИИ специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственных управленцев.

В то же время президент неоднократно отмечал, что ИИ, по его мнению, не может полностью заменить человека — в частности, когда речь идёт о работе школьных учителей — и должен быть лишь помощником человека. Также Владимир Путин говорил о значимости этического аспекта при развитии технологий ИИ.