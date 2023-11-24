Москва, 24 ноября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Запад намекает Украине на необходимость мира с Россией для того, чтобы Киев сохранил силы для продолжения борьбы, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Об этом он заявил 24 ноября корреспонденту ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее издание Bloomberg изучило опросы, проводившиеся на Украине, и выяснило, что там имеется «растущее меньшинство» жителей, которые согласны на территориальные уступки ради мира с Россией.

«Мы видим, что на Западе в информационно-пропагандистском контуре набирает обороты тенденция, суть которой сводится к тому, что Украина должна согласиться на перемирие, чтобы сохранить силы для дальнейшей борьбы против Российской Федерации, — сказал Кошкин. — Статей такого рода всё больше и больше, они разновекторные, но тенденция сохраняется. Пишут бывшие военные, политики, отставные специалисты. Некоторые даже предлагают корейский или немецкий варианты урегулирования».

Однако, как подчеркнул политолог, авторы подобных сценариев абсолютно не учитывают позицию России и не задумываются о том, согласна ли Москва на какие-то из подобных вариантов. По словам Кошкина, это в высшей степени непорядочно и необъективно для тех аналитиков, которые претендуют на очень высокий уровень своих статей.

«И Bloomberg тоже готовит Украину к соответствующим действиям. Якобы какие-то независимые силы опросили её население. Хотя при выстроенной там жёсткой системе контроля за СМИ, опросами удивительно, что Bloomberg смог получить такие данные», — заметил Кошкин.

По его словам, публикация Bloomberg — это одна из многочисленных попыток таким образом подтолкнуть массовое сознание (как на самой Украине, так и за её пределами) к необходимости перемирия с Россией.

«Это перемирие должно дать Киеву время для того, чтобы он смог подготовиться к новой войне», — объяснил эксперт.

Похожую точку зрения в беседе с корреспондентом ИА Регнум высказал Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

«Безусловно, такие публикации надо рассматривать как один из новых аспектов информационной кампании, направленной на то, чтобы сделать возможной альтернативу текущему развитию конфликта», — сказал он.

По мнению Денисова, на Украине действительно растёт процент тех, кто полагает, что другого варианта (кроме как уступить России территории. — прим. ИА Регнум) нет.

«Два года — это очень серьёзный срок для конфликта. Люди просто уже не выдерживают такого напряжения и готовы идти на всё большие и большие компромиссы ради того, чтобы этот кризис завершился», — сказал Денисов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что политолог Владимир Корнилов усомнился в том, что на территории современной Украины могут проводиться объективные опросы, так как её жители боятся высказываться за мир с Россией и уступку территорий.

Между тем руководитель киевского режима Владимир Зеленский ещё в октябре 2022 года подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

На Западе ситуацию оценивают более двусмысленно. Например, глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку России части территорий.

Британский военный эксперт Шон Белл также заявил, что Зеленскому придётся смириться с потерей территорий, поскольку весенне-летнее наступление закончится провалом, а у ВСУ не хватит сил для захвата и удержания позиций.

Профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини полагает, что для того, чтобы как можно скорее преодолеть международный кризис, власти Украины должны согласиться на мирное урегулирование и признать принадлежащими России некоторые территории.